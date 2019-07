Il est urgent d’en finir avec les hôtesses du Tour de France

« How many kisses do you want ? » C’est la question que doivent poser les hôtesses du Tour de France aux trois meilleurs cyclistes juste avant de monter en petite robe sur le podium devant les caméras et de leur donner un baiser sur la joue, histoire de saluer leur gloire. Une vieille tradition cultivant une représentation qui construit et reproduit le sexisme. Un procédé dénoncé par les militantes féministes ainsi que par des élus parisiens. Verra-t-on bientôt la fin des femmes-potiches sur le Tour de France ?