Bernard Tapie se rapproche de la liquidation judiciaire

Par deux arrêts rendus vendredi 28 février, la cour d’appel de Paris a définitivement tranché le différend qui opposait depuis de longs mois Bernard Tapie au Consortium de réalisation (CDR – la structure publique qui porte les intérêts de l’État dans l’affaire de l’arbitrage frauduleux) sur les sommes exactes que l’ex-homme d’affaires devait lui restituer. Et la décision est favorable à l’État et très défavorable à Bernard Tapie. Les juges ont en effet fixé à 438 millions d’euros le montant des créances du CDR sur les deux sociétés holdings de Bernard Tapie, dénommées Groupe Bernard Tapie (GBT) et Financière et immobilière Bernard Tapie.