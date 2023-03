Serge D., grièvement blessé à Sainte-Soline : le récit d’une faillite des autorités

MercrediMercredi 29 mars, les parents de Serge D., 32 ans, grièvement blessé à Sainte-Soline quatre jours plus tôt et toujours hospitalisé entre la vie et la mort, ont porté plainte pour « tentative de meurtre » et « entrave aux secours », ainsi que pour la divulgation publique d’informations sur leur fils, tirées des fichiers de police. Le parquet de Rennes, compétent en matière militaire, est chargé de l’enquête.