Masque sur le visage, François et Penelope Fillon quittent la salle d’audience tête basse. Ce 29 juin, après plus de trois mois de délibéré, la XXXIIe chambre correctionnelle du tribunal de Paris vient logiquement de condamner l’ancien premier ministre et son épouse pour détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux.