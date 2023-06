Nahel : pour les services de renseignements, le danger vient de l’ultragauche et Mbappé

DansDans un entretien publié mercredi par Le Point, Bernard Émié, patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), rappelait ainsi la finalité d’un service de renseignements : « éclairer » le politique, lui permettre de « voir le dessous des cartes ». On se demande bien ce qu’ont pu penser ce même jour celles et ceux qui, à l’Élysée, à Matignon et place Beauvau, au ministère de l’intérieur, ont lu la note signée du Service central du renseignement territorial (SCRT, les anciens RG). Datée de ce mercredi, elle est intitulée « Réactions dans les quartiers sensibles à la suite de la mort de Naël à Nanterre » et avait pour vocation d’informer les décideurs politiques des risques de contestation violente.