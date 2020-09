Nouvelle-Calédonie: «La sincérité du scrutin est mise en cause»

Jean-Pierre Djaïwé est l'une des figures de proue du Palika, le principal parti indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Ancien maire de Hienghène, la commune de Jean-Marie Tjibaou, et ancien premier vice-président de la province Nord, gérée par les indépendantistes, il est actuellement membre UNI (Union nationale pour l’indépendance) du gouvernement chargé de la jeunesse et des sports, du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance, de la politique de l’eau, des questions environnementales et de la météorologie.