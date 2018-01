Six mois avec sursis requis contre le président de la Fédération française de tennis

C’est un procès qui risque de faire des vagues considérables au sein de la Fédération française de tennis (FFT) : devant le tribunal correctionnel de Bastia, le parquet a requis ce mardi 30 janvier une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 5 000 euros, à l'encontre de Bernard Giudicelli, le président de la FFT, et de son architecte, pour favoritisme dans la passation d'un marché public.