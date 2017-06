Pour l'anthropologue et sociologue attachée à l'université Paris Diderot-Paris 7, Agnès Vandevelde-Rougale, le discours de la ministre du travail, Muriel Pénicaud, sur la réforme du modèle social relève plus du discours managérial que politique. L'auteure de La Novlangue managériale estime qu'il suscite la confusion et empêche de penser.