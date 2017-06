La France serait donc dans un état d’urgence budgétaire. À peine officiellement connu, l’audit des comptes publics de la Cour des comptes publié ce jeudi 29 juin a donné lieu à une réaction indignée du premier ministre Édouard Philippe. Jugeant « inacceptable » le « dérapage » des comptes publics, il a annoncé vouloir « mettre un terme à la spirale de l’augmentation continue de nos déficits ». Et s’est engagé à « contenir le déficit à 3 % dès 2017 » par des « mesures d’économies ». Sinon, prévient-il, les sept plaies d’Égypte n’épargneront pas la France : « nos enfants » paieront « la note » et, s’indigne-t-il encore, « nous n’avons pas le droit de leur faire cela ». Du reste, ajoute-t-il, la « souveraineté de notre pays est en jeu ». Bref, la France est au bord du précipice. En outre, le ministre de l'action et des comptes publics Gérald Darmanin a convoqué pour le 6 juillet des « États généraux des comptes de la nation », considérant qu'il s'agissait d'une « cause nationale ».