La croissance française tient le cap, mais reste fragile

La croissance française est restée solide au deuxième trimestre de 2017. Selon la première estimation de l’Insee, le PIB réel hexagonal a progressé de 0,5 % entre avril et juin, soit le même rythme qu’au cours des deux derniers trimestres. On constate donc clairement une stabilisation à un niveau relativement élevé de la croissance française depuis la fin de l’année passée. Entre le premier trimestre 2011 et le dernier de 2016, ce niveau de 0,5 % n’avait été franchi par la croissance française que trois fois, de façon ponctuelle. C’est dire si, effectivement, depuis la fin de 2016, une tendance nouvelle semble s'esquisser.