Le rapport CAP 2022, une feuille de route pour le gouvernement

Le rapport du Comite action publique CAP 2022 a-t-il été « enterré » comme l’ont prétendu plusieurs observateurs lorsque le gouvernement a annoncé sa volonté de ne pas publier le texte ? La question est centrale puisque le texte est désormais connu. Elle revient à s’interroger sur le caractère sérieux ou non de ce rapport et la relation qu’entretient le gouvernement avec lui. Or tous les indices semblent plaider en faveur d’un texte qui tient de la feuille de route gouvernementale.