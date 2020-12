Triste record. 2020 a été l’année la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, a annoncé Météo-France, mardi 29 décembre. Cette année, la température moyenne a atteint 14 °C dans l’Hexagone. Elle détrône ainsi le précédent record de 2018 et sa moyenne de 13,9 °C. « Cette année 2020 a été jalonnée par une succession de mois “chauds” à l’exception des mois de juin et octobre relativement proches de la normale », précise Météo-France.