A droite, des élus tentent de remettre la pauvreté à l’ordre du jour

«Ce soir, c’est de pauvreté et de misère que nous voulons parler. » Il est presque 22 heures, ce mardi 12 janvier. À la tribune de l’Assemblée nationale, Aurélien Pradié (Les Républicains) délivre un discours enflammé contre ce « défi qui, bientôt, nous hantera ». Face à lui, quelques dizaines de députés sont présents dans l’hémicycle pour en débattre. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) raconte sa « douleur », invoque le souvenir de la peste de 1920, et alerte contre ce « fléau de toute la société ». Olivier Véran, le ministre des solidarités et de la santé, a souhaité représenter lui-même le gouvernement.