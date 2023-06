Devoir de vigilance des entreprises : dans la douleur, le Parlement européen franchit une étape clé

UneUne majorité d’eurodéputé·es a voté jeudi 1er juin pour contraindre les plus grandes entreprises à identifier et, le cas échéant, « prévenir et faire cesser » l’impact négatif de leurs activités sur les droits humains (travail des enfants, esclavage, exploitation, etc.) et l’environnement (pollution, dégradation de la biodiversité, etc.).