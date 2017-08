En Amérique du Nord, les inondations grèvent le budget de grandes villes

Dans toute l'Amérique du Nord, la physionomie des côtes change – et ce, de façon souvent spectaculaire. En 2012, les montagnes russes d’un parc d’attraction de la côte du New Jersey ont été submergées par l’ouragan Sandy. En 2016, il y a eu cette pieuvre aperçue en train de nager dans un parking de Miami. Ailleurs, ce sont des îles comme celles de Lennox, au large de l’Île-du-Prince-Édouard et celle de Kivalina, en Alaska, qui sont englouties par la mer.