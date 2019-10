A Pékin, au-delà du cinquième périphérique, se développe un laboratoire du «rêve chinois»

Pékin (Chine), envoyé spécial.– S’il y a bien une chose que les Pékinois du centre-ville et de ses extrémités ont en commun, ce sont les affiches de célébration des 70 ans de la Chine communiste. L’événement a été martelé sur tous les supports imaginables, chaque lampadaire urbain a été doublé de drapeaux ou lampions rouges et les trottoirs n’ont jamais été aussi propres et fleuris.