En Australie, des incendies monstres fragilisent le gouvernement et sa politique pro-charbon

Les incendies qui ravagent le sud de l’Australie ont entraîné au moins la mort de 17 personnes et dévasté des régions entières. La catastrophe provoque également des critiques de plus en plus vives à l’égard du gouvernement libéral. Le premier ministre Scott Morrison est accusé de ne pas vouloir changer un modèle basé sur l’exploitation des ressources fossiles.