En Irlande du Nord, l’or sème la discorde

Greencastle (Royaume-Uni).– On croirait que l’une de ces anecdotes que les locaux savent si bien raconter a pris vie, s’émancipant du verbe et du folklore pour devenir réalité. De l’or, en Irlande du Nord ? La zone des Sperrin – un massif de montagnes qui s’étend du sud de Derry à Omagh, Strabane et Cookstown –, classée pour ses paysages remarquables et son relatif isolement, en abrite une réserve encore intouchée estimée à 3,3 milliards d’euros.