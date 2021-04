En Russie, plus de mille médecins signent un appel en faveur de Navalny

C’est un fait très inhabituel en Russie, où les mobilisations collectives, et encore plus syndicales, sont rares. En trois jours, l’Alliance des médecins, un syndicat des professionnels de santé jusqu’alors peu connu, a réuni plus de mille signatures au bas d’un appel soutenant les demandes d’Alexeï Navalny à bénéficier de soins corrects. Arrêté le 17 janvier alors qu’il rentrait d’Allemagne après cinq mois de convalescence, l’opposant au régime russe a été incarcéré après une condamnation à deux ans et demi de prison prononcée début février.