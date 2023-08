Moldavie : des générations d’enfants grandissent loin de leurs parents qui travaillent en Europe

GuraGura Bîcului, Chisinau (Moldavie).– Elle ne sait pas si le plus difficile a été son départ ou son retour. De 2010 à 2020, Anna Chiper a quitté Gura Bîcului, son village perdu dans les Tchernoziom, nom des terres noires fertiles dans l’est de la Moldavie. « Je suis diplômée d’informatique mais il n’y a pas de travail ici, ou des petits boulots mal payés », explique cette ressortissante d’un petit pays enclavé entre la Roumanie et l’Ukraine. Le salaire minimum mensuel est de 225 euros. À contrecœur, Anna Chiper est donc partie travailler comme serveuse et femme de ménage d’abord en Russie, puis en France, en Belgique et aux Pays-Bas.