En Côte d’Ivoire, vieilles manœuvres politiques et jeu de poker menteur

2 septembre 2019 Par François Hume-Ferkatadji Et Olivia Macadré

À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle, les figures historiques de la politique ivoirienne reviennent dans le jeu sans pour autant se déclarer candidates. Alors que le pays affiche une croissance de 8 %, l’espoir d’une réconciliation apaisée s’amenuise. Le spectre de la guerre civile de 2010-2011, qui fit plus de 3 200 morts, rôde toujours.