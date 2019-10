Dirty Rudy, l’avocat boulet de Donald Trump

C’est une séquence émotion. « Oui, absolument… Ce que je redoute c’est qu’on puisse écrire sur ma pierre tombale : “Rudy Giuliani – L’homme qui mentait pour Donald Trump”. » Émouvant, non, cette confession faite il y a quelques mois au magazine The New Yorker ? Non, en fait, il ne s’agissait que d’un gros mensonge de plus de Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York, qui se trouve aujourd’hui au cœur de l’incroyable scandale ukrainien qui vaut au président Donald Trump une procédure d’impeachment. D’ailleurs, l’homme se rattrapait aussitôt : « Mais si cela se produisait, qu’est-ce que j’en aurais à faire ? Je serais mort ! »