Un médecin de Hong Kong dénonce les violations des principes humanitaires

À Hong Kong, une « guerre non civile » (« uncivil war »), sauvage, est en cours. Dans le conflit qui a débuté il y a près de six mois, les normes humanitaires ne sont plus respectées. Les femmes et les hommes qui se portent volontaires pour soigner les blessés des affrontements de plus en plus violents entre police et manifestants se trouvent en danger, qu’ils soient secouristes, médecins ou infirmiers. C’est le tableau dressé par un témoin de toute première importance, Darren Mann, chirurgien britannique de 56 ans qui a l’expérience des conflits armés et des blessures de guerre. Il réside dans la région administrative spéciale chinoise depuis 1996, soit un an avant la rétrocession à la République de Chine.