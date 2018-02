Equateur: un référendum pour en finir avec Rafael Correa

Le divorce est consommé, la séparation théâtrale. Les assiettes volent et se brisent. D’un côté le président en exercice, Lenín Moreno, élu le 2 avril 2017 sous les couleurs du parti au pouvoir Alianza País. De l’autre, Rafael Correa, dont il fut vice-président de 2007 à 2013, qui a lancé la « révolution citoyenne » et dirigé le pays durant une décennie (2007-2017). Les photos des deux hommes souriants, s’embrassant le soir du premier tour de l’élection présidentielle, il y a un an, sont désormais bien lointaines. Rapidement, Lenín Moreno a pris ses distances, remis en cause le bilan économique de son prédécesseur, s’est rapproché de ses ennemis. Le référendum du 4 février marque l’acmé de la dispute.