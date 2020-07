New York (États-Unis).– Moins ou pas de police : le débat faire rage aux États-Unis. Un mois après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis (Minnesota) le 25 mai, les appels à réduire ou supprimer les départements de police locaux se multiplient dans un pays qui avait pris l’habitude de glorifier ses forces de l’ordre au cinéma ou à la télévision. Porté par plusieurs associations et élus progressistes, le mouvement « Defund the police » (« Démantelez la police ») a déjà obtenu des résultats.