Un jour d’élection hors du commun aux Etats-Unis

« The Most Important Election. Ever. » (« L’élection la plus importante. De tous les temps. ») Le titre du dernier numéro de la revue Foreign Policy résume bien le climat qui règne dans la première puissance économique mondiale en ce jour d’élection. Cette idée qu’un tournant pourrait bien s’opérer aux États-Unis si jamais le Républicain Donald Trump était réélu pour nouveau mandat de quatre ans a été au cœur de la campagne du candidat démocrate, Joe Biden.