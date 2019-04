Brexit: le chaos permanent de l’après-23 juin 2016

« Guilty ». Ils sont coupables. Le dernier numéro de l’hebdo de la gauche britannique New Statesman revient sur « l’échec humiliant de [la] classe politique » nationale. Épinglées en une, trois figures de la droite : David Cameron, Boris Johnson et Theresa May. La presse anti-Brexit est en quête de coupables, ceux qui ont plongé le pays dans un chaos monumental, apparemment sans issue.