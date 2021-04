En Inde, des paysans toujours mobilisés contre la dérégulation des marchés agricoles

Plus de quatre mois de protestations, des campements gigantesques autour de New Delhi, des barrages routiers… La mobilisation paysanne se poursuit en Inde, malgré la suspension, provisoire, de la réforme agraire à l’origine du mouvement – le plus important qu’ait connu l’Inde depuis son indépendance. Les paysans estiment n’avoir obtenu aucune garantie de leur gouvernement sur le maintien d’une agriculture régulée et des prix minimums pour leurs récoltes.