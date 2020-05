La guerre des «petites mains» de Kaboul contre le coronavirus

L’accord du 29 février entre les talibans et les États-Unis n’a nullement apporté la paix à l’Afghanistan qui, en proie à la guerre depuis plus de 40 ans, voit se poursuivre embuscades et attentats, ainsi qu’une grave crise constitutionnelle, avec deux présidents qui s’affrontent, chacun se déclarant « démocratiquement » élu. Aussi, l’arrivée du coronavirus, par la frontière iranienne, est-elle fortement appréhendée par une population également accablée par la misère et le sous-développement, comme une catastrophe supplémentaire à laquelle elle ne pourra guère répondre, tant les moyens dont dispose l’État sont dérisoires.