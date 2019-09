En Gambie, la Commission vérité entre révélations et questions

En Gambie, une Commission vérité et réconciliation entend depuis janvier les présumés auteurs et victimes de crimes commis pendant les vingt-deux années de règne de Yahya Jammeh, parti en exil en 2017. À l’occasion des auditions, des militaires ont avoué des actes de torture et des meurtres. Ces témoignages permettent de comprendre le fonctionnement d’un régime fondé sur la terreur, et la corruption de nombre de fonctionnaires.