Dopage financier: la «bombe atomique» de l’AS Monaco

C’est la plus belle remontada de l’histoire de foot français. Lorsque l’oligarque russe Dmitri Rybolovlev rachète les deux tiers de l’AS Monaco à l’État monégasque en décembre 2011, le club, alors dix-huitième de Ligue 2, est en pleine banqueroute sportive et financière. Deux ans et demi plus tard, l’équipe du Rocher est vice-championne de France de Ligue 1 et qualifiée pour la Ligue des champions. Chapeau l’artiste.