Acquitté mais assigné à résidence, Gbagbo demande que la CPI lui rende sa liberté

Une personne acquittée de toutes les charges portées contre elle peut-elle se voir privée d’une partie de ses droits et de sa liberté ? En France et au sein de l’Union européenne en général, la question est tranchée depuis longtemps : aucun fondement juridique ne permet un tel scénario. La liberté est la règle et la détention, l’exception. Mais du côté de la Cour pénale internationale (CPI), les choses sont nettement plus floues, depuis qu’elle a gardé Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, en détention provisoire pendant une durée record de huit années, et que l’une de ses chambres d’appel a décidé, le 1er février 2019, de limiter sa liberté, en lui imposant des conditions drastiques, équivalant à une assignation à résidence, alors qu’il a été acquitté. Elle a ainsi contredit les juges de première instance qui avaient ordonné, le 15 janvier 2019, la libération immédiate et sans condition de l’ancien président ivoirien et de son ex-ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, après avoir annoncé leur acquittement.