Le Liban s’enfonce dans la crise sociale

Beyrouth (Liban), correspondance.– Les bénéficiaires de l’association Beit el-Baraka se lèvent aux aurores. Dès 7 heures, ils affluent vers le petit supermarché solidaire ouvert il y a un an par l’ONG libanaise dans le quartier populaire de Karm El-Zeitoun, à Beyrouth. Cette aide alimentaire fait partie des trois services offerts – avec les soins de santé et les frais de logement – aux plus de 350 personnes âgées en situation de précarité qu’elle accompagne.