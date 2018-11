L’accès au vote, l’autre enjeu des «midterms»

New York (États-Unis), de notre correspondant. - À la maison de retraite du comté de Jefferson, dans la campagne à deux heures d'Atlanta (Géorgie), les grands-pères et les grands-mères noirs avaient dansé sur « I am black and I am proud », un tube de James Brown. Puis ils sont montés dans le bus mis à disposition par l'organisation Black Voters Matter, qui s'occupe depuis des mois de mobiliser les électeurs africains-américains dans le sud américain. Direction le bureau de vote, pour voter en avance.