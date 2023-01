Le Brésil n’en a pas fini avec le bolsonarisme

BrasiliaBrasilia (Brésil).– C’est le baroud d’honneur de ses plus fervents soutiens. Ce 30 décembre 2022, et depuis la victoire de Lula, ils sont encore présents dans le campement installé devant le quartier général de l’armée à Brasília. La foi envers Jair Bolsonaro y reste vivace, malgré son départ, la veille pour la Floride. « Un coup de maître, veut croire Marcia, pour arrêter le 31 à minuit tous les complotistes qui ont volé l’élection. » Iracina est moins enthousiaste, mais ne lui en tient pas non plus rigueur : « Il a droit au repos, le système s’est tellement acharné sur lui... »