Les mille et une vies des profs de l’Oklahoma

L’Oklahoma, un État dirigé par la droite dure, a tout misé sur l’extraction pétrolière et sacrifié ses services publics. Pour la première fois depuis près de 30 ans, les profs se rebiffent. Ils sont si mal payés qu’en plus des cours, ils doivent conduire pour Uber ou donner des cours à distance à des enfants chinois. Leur grève est très suivie : ils n’ont plus rien à perdre.