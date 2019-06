A Barcelone, la maire sortante Ada Colau ne rejette pas le soutien de Manuel Valls

Le scénario n’est pas encore certain, mais il est désormais devenu le plus probable, à l’issue d’un vote militant qui s’est tenu vendredi 7 juin dans la deuxième plus grande ville d’Espagne. La maire sortante de Barcelone, l’ancienne activiste Ada Colau, figure des gauches en Europe, devrait rempiler à la tête de la mairie, avec l’aide indirecte de l’ancien premier ministre français Manuel Valls. Ce dernier fut pourtant l’un de ses plus vifs opposants durant la campagne.