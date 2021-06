La France ouvre une enquête sur le patrimoine du gouverneur de la Banque centrale libanaise

Beyrouth (Liban).– Le Parquet national financier (PNF) a lancé une enquête préliminaire pour « association de malfaiteurs » et « blanchiment en bande organisée » pour des faits commis au Liban et à l’extérieur du pays, ont confirmé à Mediapart les avocats Antoine Maisonneuve, de la fondation suisse Accountability Now, et William Bourdon et Amélie Lefebvre, de l’ONG française Sherpa.