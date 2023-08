SarasotaSarasota (Floride, États-Unis).– À première vue, le New College of Florida semble être l’endroit idéal pour faire ses études. Fondée en 1960, cette université de 600 élèves, posée au bord de la baie de Sarasota, respire la tranquillité avec ses hamacs et sièges colorés au pied des palmiers. Près de l’eau, son « College Hall », un manoir de marbre rose qui fait office de salle de réception, est la pièce maîtresse de ce vaste campus imaginé par l’architecte Ieoh Ming Pei, père de la pyramide du Louvre. « Pour le moment, c’est un endroit où l’on se sent en sécurité, mais tout cela pourrait changer », raconte Chai Leffler, étudiant en urbanisme rencontré sur le campus.