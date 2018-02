La déferlante évangélique bouscule la politique brésilienne

Le système politique brésilien s’effondre. Au-delà des affaires de corruption, des difficultés de Lula et de l’agressivité de la droite, un autre phénomène pèse lourd : la puissance des églises évangéliques. Cette « déferlante » religieuse est le sujet d’un livre de Lamia Oualalou et pourrait bouleverser l’élection présidentielle à la fin de l’année. Critique et bonnes feuilles.