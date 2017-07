Le premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, a annoncé dimanche 9 juillet à Mossoul, où il s'est rendu, la « victoire » des forces irakiennes sur les djihadistes du groupe État islamique, qui tenaient la ville depuis trois ans. « Le commandant en chef des forces armées [le premier ministre – ndlr] Haïder al-Abadi est arrivé dans la ville libérée de Mossoul et a félicité les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette grande victoire », affirme un communiqué des services du chef du gouvernement. Haïder al-Abadi a rencontré les officiers qui ont dirigé la bataille dans l'ouest de Mossoul, et doit toujours faire une proclamation officielle annonçant que la ville a été totalement reprise à l'EI.