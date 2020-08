Le blues grec de la «Grande Catastrophe»

«Petit bateau avec tes voiles,

qui voyage de rivage en rivage,

prends-moi maintenant que tu pars

je suis un voyageur aussi,

je n’ai pas d’argent pour payer

je suis un enfant déraciné,

et j’ai une mère qui attend jour après jour mon retour

et si tu ne me prends pas

alors bon voyage

je resterai à l’étranger,

transmets simplement à ma pauvre mère

toutes mes salutations. »