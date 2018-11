Neymar, un gouffre financier pour le PSG

Neymar Junior est le joueur le plus cher de l’histoire du foot. Mais on ignorait à quel point. Le 3 août 2017, le PSG arrachait la superstar brésilienne au FC Barcelone, en réglant sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Mais le PSG a aussi dû consentir 10,7 millions de commissions à chacun de ses deux agents (son père, Neymar Senior, et l’Israélien Pini Zahavi) et 8,7 millions de contribution de solidarité à son club formateur. Soit une facture totale de 252 millions, symbole absolu de la folie du foot business.