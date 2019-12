Christine Berry: «Le corbynisme doit survivre à Corbyn»

«Nous avons tous deux grandi en Grande-Bretagne dans l’ombre du thatchérisme, une ombre qui n’a cessé de s’étendre monstrueusement. Considérez ce livre comme notre petite revanche. » Ainsi s’ouvre un essai remuant publié en début d’année, People Get Ready! (OR Books, non traduit en français), considéré par le Guardian comme l’un des meilleurs livres politiques de l’année.