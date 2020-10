En Algérie, dix ans de prison pour une page déchirée du Coran

À moins d’un mois d’un référendum sur la Constitution avec lequel le pouvoir algérien espère s’acheter une légitimité qui lui fait défaut, la répression s’accentue encore un peu plus en Algérie. Pas une semaine sans que de nouvelles arrestations et condamnations ne tombent et frappent les militants pro-démocratie, qu’ils soient activistes du Hirak, le soulèvement populaire commencé en février 2019, ou journalistes, avocats, blogueurs, ou simples citoyens qui s’épancheraient sur les réseaux sociaux dans des publications qui déplairaient aux autorités.