Les joueurs mineurs africains? Une «gestion d’actifs» pour Manchester City

Cela pourrait tenir du conte de fée. Chaque année, Right to Dream (RTD, « le droit à rêver »), l’académie du foot ghanéenne, prospecte parmi 25 000 jeunes au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Nigeria, grâce à un réseau de 1 300 petits clubs. Sur ce nombre, une vingtaine de privilégiés entrent à RTD, basé à deux heures de route au nord-est d’Accra, à Adome, au bord du fleuve Volta. Et même si très peu finiront pros, ils auront au moins connu une amélioration de leurs conditions de vie. « Chaque jour, on se rappelle d’où on vient », confie Abu Francis, 17 ans, à RTD depuis ses 11 ans. Évoquant le village traversé pour aller à l’entraînement, il dit : « On voit comment les habitants luttent pour s’en sortir. Ils n’ont pas notre chance. »