La Belgique décolonise à tout petits pas son grand musée de l’Afrique

Bruxelles (Belgique), envoyé spécial.– On l'appelait le dernier grand musée colonial au monde. Le musée royal de l'Afrique centrale (Mrac) était « un dinosaure congelé », dit un de ses experts, portant le désastreux message d'une ode à la colonisation et de la nostalgie de ce que fut l'empire belge au Congo, au Burundi et au Rwanda. Après cinq années de fermeture, le Mrac rebaptisé Africamuseum a rouvert ses portes dimanche 9 décembre dans l'ancien domaine royal de Tervuren, près de Bruxelles. Tout à la fois musée d'art, d'anthropologie et de sciences naturelles, il possède des collections parmi les plus importantes au monde.