Joe Biden lance son mandat avec un plan de relance massif

Joe Biden sera-t-il le Roosevelt du XXIe siècle ? Les changements de paradigme économique sont souvent davantage le fruit des politiques que des économistes. Ce sont bien plus Roosevelt et les sociaux-démocrates européens qui ont construit le modèle fordiste-keynésien que Keynes lui-même, et ce sont bien plus Ronald Reagan et Margaret Thatcher qui ont fondé le néolibéralisme que Milton Friedman et Friedrich Hayek.