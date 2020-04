Au Soudan, les comités de résistance veillent sur la transition (et le virus)

Khartoum, Oumdourman (Soudan), envoyée spéciale.– Ils ont ressorti les drapeaux, les banderoles, les slogans et les chants. Ils sont quelques milliers, ce 11 février après-midi, à scander les mots d’ordre du soulèvement populaire : « Révolution » et « Liberté, paix, justice », et surtout à dénoncer les profiteurs, ceux de l’ancien régime toujours en place. Dans le Soudan d’après Omar al-Bachir, en transition institutionnelle vers la démocratie, les manifestants ont pu atteindre sans aucune difficulté le palais blanc un peu décrépi des bords du Nil, siège du premier ministre.

Les militaires sont plus loin, devant la présidence, qui abrite le Conseil de souveraineté, l’organe présidentiel collectif formé de six civils et surtout de cinq généraux bien peu populaires. Ici, devant les bureaux du chef du gouvernement, pas un uniforme. L’ambiance est revendicative mais pacifique. Certains protestataires forment des cercles, d’autres s’assoient ou se prennent dans les bras. Beaucoup se massent devant les grilles du palais en attendant que leur liste de doléances soit remise au premier ministre.

« Je viens de la province de la Jezira [centre du pays – ndlr]. Chez nous, il n’y a ni écoles ni dispensaires, encore moins d’hôpitaux, explique Seif al-Islam Ibrahim, étudiant à l’université de Khartoum. Je suis boursier, mais je touche si peu d’argent que je dois choisir entre le déjeuner et le dîner. Le premier ministre Hamdok a promis de s’occuper de nous, de ce pays. Que fait-il ? Ça ne va pas assez vite ! »

Tous les manifestants ne sont pas aussi véhéments. Mais tous sont là pour rappeler au premier ministre qu’ils sont là justement, et qu’il faut compter avec eux.

Manifestation du 11 février 2020 devant les bureaux du premier ministre organisée par les comités de résistance. © GL

Eux, ce sont les « comités de résistance », unités de base de la révolution. Leurs membres sont dans leur immense majorité jeunes, voire très jeunes. Tous ont participé l’an dernier à la révolution soudanaise, arpenté les villes en cortèges rapides, campé sur les sit-in, ont été arrêtés, ont perdu des amis lors de la répression.

« Le comité de résistance, c’est celui qui organise les manifestations, qui cache ceux qui sont pourchassés, qui fait le lien avec les autres quartiers, nous expliquait l’an dernier Abdallah Gaber, d’Abbassiya, dans le vieux Oumdourman, ville jumelle de Khartoum. Les comités ont aussi formé des brigades, pour ramasser les grenades lacrymogènes dans les maisons, par exemple. »

Ils ont essaimé partout pendant la révolution. Pas une ville qui en soit dépourvue. Ils ont travaillé avec l’Association des professionnels soudanais (SPA), regroupement d’organisations professionnelles clandestines créé sous Omar al-Bachir pour faire pièce aux syndicats officiels. La SPA s’occupait des orientations au niveau national et des discussions politiques, les comités de résistance, du travail à l’échelon plus local.

Le 17 août 2019, une « déclaration constitutionnelle » a été signée entre les militaires et les civils pour organiser la transition jusqu’à des élections prévues en août 2022. Un gouvernement a été nommé. Le jeu politique a repris, avec les têtes chenues et les vieux partis qui ont survécu aux 30 ans de dictature d’Omar al-Bachir. Ceux-ci sont membres, aux côtés des mouvements syndicaux révolutionnaires, de la vaste coalition des Forces pour la liberté et le changement (FFC) qui codirige la transition.

Les comités de résistance ont choisi de rester à l’extérieur de ce jeu-là, mais ne se sont pas dissous pour autant. Au contraire. « Il était hors de question pour nous de rentrer chez nous ! Nous voulons porter l’esprit de cette jeunesse qui s’est levée et continuer la révolution. Nous n’en sommes qu’au début, c’est maintenant que le travail commence », assure Abdallah Gaber.

Ni dans les instances de transition, ni complètement en dehors, les comités de résistance veulent maintenir une indépendance politique et fonctionnelle. « Nous aidons le nouveau gouvernement, nous le soutenons. Nous faisons le lien entre lui et le peuple, explique Al Tayyeb al-Emiri, concessionnaire de voitures d’une trentaine d’années. Nous le prévenons aussi s’il fait fausse route. »

La manifestation du 11 février s’inscrivait dans ce contexte, mais il existe aussi des canaux plus personnels et plus discrets entre les révolutionnaires et le cabinet. La preuve : notre entretien avec Al Tayyeb al-Emiri a lieu dans le bureau d’un des conseillers les plus éminents du premier ministre Abdallah Hamdok, conseiller absent car en réunion…

À la manifestation du 11 février 2020. © GL

Dans les comités de résistance, on trouve les mêmes intelligence et maturité politiques qu’au sein de l’Association des professionnels soudanais (SPA) dans la conduite de la révolution, des premières manifestations à la négociation avec les généraux qui ont destitué Omar al-Bachir le 11 avril 2019, en espérant sauver leur tête et leur pouvoir. Une fois l’urgence de ce combat-là passée, les comités ont décidé de se structurer. Peu après la désignation d’Abdallah Hamdok au poste de premier ministre, 1 500 délégués venus de tout le pays se sont réunis au Palais de l’amitié de Khartoum, salle symbolique des grands rassemblements s’il en est.

« Ils représentaient les trois à quatre millions des jeunes membres des comités de résistance », assure Al Tayyeb al-Emiri. Assertion invérifiable, mais de l’avis des observateurs, ils sont particulièrement bien implantés : « Ils sont présents partout sur le territoire et bénéficient d’une vraie assise dans la société, sur le plan géographique et sur le plan social. Ils sont extrêmement populaires et ont un poids politique considérable », analyse Othman Ismail, spécialiste en économie politique et fondateur du tout nouveau think tank soudanais Insight Strategy Partners Consultancy.

Pour consolider cette force et surtout parler d’une même voix sur le plan national, les comités de résistance ont élu, lors de leur rassemblement de septembre à Khartoum, une assemblée centrale (markazeyya en arabe) de 150 membres.

« Nous n’interférons pas dans le travail purement local des comités de résistance, explique Al Tayyed al-Emiri, qui est membre de la markazeyya. Ils s’adressent à l’organe central s’ils ont besoin d’agir au niveau national, soit avec d’autres comités, soit vis-à-vis du gouvernement, ou s’ils veulent qu’on les appuie auprès du gouverneur de leur région. » « Ils ont compris que la révolution s’était faite aussi contre les partis politiques traditionnels, qui ont échoué notamment pendant la période démocratique précédente, de 1985 à 1989, reprend Othman Ismail, qui les observe de près. Et ils sont très efficaces. Ils ont inventé une nouvelle façon de faire de la politique. »