Stormy Daniels, le scandale inattendu à la Maison Blanche

New York (États-Unis), de notre correspondant.- De loin, ça ressemble à l’une de ces histoires à l’américaine vues et revues : le président et la call-girl, les interviews-vérités embarrassantes de l’ancienne maîtresse, les détails intimes dont on se passerait bien. Et le spectacle de l’épouse, silencieuse et humiliée, auquel on n’a franchement pas envie d’assister.